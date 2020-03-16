Молодая возлюбленная Бена Аффлека Ана де Армас впервые прокомментировала их отношения

Звезды / Новости 16 марта 2020

Cosmo

Порция хороших новостей, которых всем нам сейчас не хватает. Только недавно подтвердились слухи о том, что 47-летний Бен Аффлек встречается с молодой 31-летней актрисой, подающей большие надежды — Аной де Армас. Папарацци застали влюбленных во время романтичного отдыха на пляже Коста-Рики. Они мило обнимались, делали совместные селфи и гуляли по побережью, держась за руки.

А сегодня в сеть попал комментарий самой Аны. Актриса впервые заговорила об отношениях с Беном Аффлеком в интервью для Vogue и рассказала, где и как они познакомились. Как и предполагалось, влюбленные встретились на съемочной площадке (Ана и Бен вместе снимаются в картине Deep Water, премьера которой запланирована на осень 2020-го).

«Когда мы впервые репетировали вместе, я поняла, что Бен собирается сделать со своей очень сложной ролью что-то исключительное. Персонаж Бена — это двигатель сюжета, в нем слились трагедия и ирония, реализм и какая-то абсурдная комедия. Бен не только знает, как показать это, но и умудряется удивлять зрителя в каждом кадре. Его талант безграничен», — поделилась восхищением относительно любимого Ана. Как мило!