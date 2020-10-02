«Молоко приходит, а кормить некого»: Кейт Бекинсейл впервые рассказала о пережитом выкидыше

Звезды / Новости 2 октября 2020

Cosmo

Вчера Крисси Тейген поделилась в своем Instagram шокирующей новостью о том, что она потеряла ребенка. Поддержку модели и ее мужу Джону Ледженду уже выразили многие звездные друзья и коллеги. Не осталась в стороне и Кейт Бекинсейл, которая не просто поддержала Крисси, но и впервые поделилась собственной утратой.

«Много лет назад я потеряла ребенка на двадцатой неделе беременности. Тогда я решила держать свою беременность в тайне, я была совершенно опустошена, и никто об этом не знал. Подобный опыт часто сопровождается горем, стыдом и шоком, и вдобавок ко всему сердце разрывается от того, что даже после утраты твое тело ведет себя так, будто у него есть ребенок, которого нужно вырастить. Молоко приходит, а кормить некого. Это может быть самым одиноким и разрушающим периодом в жизни, особенно если у вас нет поддержки такого эмоционально близкого партнера, какой есть у Крисси. Я посылаю свою любовью семье Леджендов, а также тем семьям, которые хранят свое горе в тайне и страдают», — поделилась актриса.