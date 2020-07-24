Monatik, Мішель Андраде, Дар’я Білодід — нові superstar в кампейні Adidas Originals

Мода / Fashion news
24 июля 2020
Cosmo

Adidas Originals продовжує кампанію SUPERSTAR. ЗМІНЮЄМО ГРУ, присвячену 50-річному ювілею легендарних кросівок Superstar. Об`єднуючи креаторів зі світу музики і спорту, бренд транслює, як сила командного духу змінює цей світ, дозволяючи вийти за рамки можливого і досягти більшого. У новій кампанії Monatik, Michelle Andrade, Женя Кот, Дар`я Білодід, Микола Шапаренко та Дар`я Коломієць розповідають про творче самовираження, командну гру і своє унікальне бачення сьогодення і майбутнього.

Також бренд представить капсульну колекцію Signature Series, в якій переосмислює знаковий силует Superstar, доповнюючи його ефектними деталями. Незмінними залишаються фірмові елементи — три смужки і напис Superstar. Колекція доступна в магазинах adidas Originals з 23 липня.

В рамках кампанії герої поділилися своєю думкою про зміни та джерела натхнення в житті.

Monatik, як ніхто інший, знає, що таке зміни і як важливо прагнути змінюватися на краще: «Вихід із зони комфорту, яку ми самі собі вигадали, здається абсолютно непотрібною дією. Але одного разу, наважившись просто заглянути в несподівані повороти подій в житті, є велика ймовірність усвідомити, що зона комфорту виявилася просто нажитою звичкою і не завжди корисною. Є ймовірність побачити наяву те, що раніше міг тільки уявити в фантазіях і мріях. На ці думки і бажання, особисто мене, завжди надихають рідні, кохані люди, в очах і словах яких я знаходжу таку необхідну любов, надію, силу і віру в світле майбутнє. Зміни починаються з тебе! Зі спроб кожен день побачити кращу версію себе. Не бійся змін. Прагни змінюватися на краще! І цілком можливо все навколо стане таким, як ти й хотів!».

Розмірковуючи про зміни, танцюрист Женя Кот відзначає: «Потрібні глобальні зміни в людській свідомості. Хочеться, щоб люди стали добрішими, світлішими та мудрішими. Почали цінувати те, що у них є, змінювати пріоритети, допомагати іншим. Цей рік і проблеми, з якими зіткнулася вся планета, нас багато чому навчили».

Співачка Michelle Andrade переконана, що зміни, це не завжди легко, але саме вони ведуть до мети. «Мої мрії завжди рухають мене вперед, як і прагнення бути тим, ким я хочу. У важкі моменти мене супроводжує моя особиста велика мета і, думаючи про неї, я йду вперед», - коментує Michelle Andrade.

Про найважливіші зміни життя розповіла Дар`я Білодід: «Моя перша перемога стала не тільки незабутньою подією, а й зробила мене сильнішою та більш впевненою в собі». Микола Шапаренко поділився своїм баченням успіху: «Якщо хочеш рости професійно і розвиватися, потрібно працювати над собою щодня, особливо там, де ти відчуваєш, що це твоя слабка сторона! Саме завдяки цьому я і потрапив в команду».

Говорячи про команду, Дар’я Коломієць стверджує: «Думаю, зараз дуже важливо об`єднуватися, створювати команди, колаборації. Підтримувати один одного, чути і приймати».

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