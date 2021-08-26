Monatik получил звание «Заслуженного артиста Украины»

Звезды / Новости 26 августа 2021

Cosmo

По случаю 30-летия Независимости Украины, Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды деятелям культуры и искусства, медицины, педагогики и спорта. Monatik получил звание «Заслуженного артиста Украины».

Влияние Monatik на современное искусство, музыкальную культуру и музыку невозможно измерить количеством прослушиваний и ограничить лишь музыкальными премиями, ведь ежедневно он создает ценный контент.

Именно он стал первым сольным поп-артистом, собравшим целый НСК «Олимпийский» на сольное шоу, показав новый уровень музыкального, танцевального, креативного выступления. Режиссурой своих шоу и live-performance Monatik задает наивысшую планку для всей музыкальной индустрии, поднимая ее на новый уровень.

Каждый его клип является истинным произведением современного искусства, а музыкальные альбомы, ставшие дважды платиновыми на стриминговых платформах, признаны любимыми миллионами слушателей по всему миру.

Во время карантина именно Monatik создал мюзикл нового поколения «Ритм», создав в столь сложный период рабочие места в сфере креативной развлекательной индустрии. Важной миссией творчества Monatik всегда было объединение и коллаборация артистов, музыкальных направлений, поколений, жанров искусства.

Большую работу артист также проделывает в развитии молодого поколения музыкантов, но при этом с особым уважением относится к достижениям легендарных личностей.

Артист, популяризирующий музыку и культуру Made in Ukraine во всем мире, уже успел покорить концертные площадки в США, Канаде, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании, Казахстане, Польше и тд.