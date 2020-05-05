«Может, с ней он поменяется»: Слава Каминская откровенно рассказала о недостатках бывшего мужа и его новой возлюбленной

Звезды / Новости 5 мая 2020

Cosmo

Со стороны кажется, что Слава и Эдгар Каминские даже после развода сумели сохранить теплые дружеские отношения. О том же, как обстоят дела между ними на самом деле, певица откровенно рассказала в прямом эфире с Олей Поляковой. В частности, Слава призналась что они с экс-супругом пытаются поддерживать хорошие отношения ради детей.

«У этих детей все равно других родителей не будет, поэтому нужно как-то находить общий язык», — призналась она.

Кроме того, звезда ответила на вопрос Оли о том, как она относится к новой возлюбленной Эдгара и не хочет ли «выцарапать ей глаза». «Она и так уже выбрала моего мужа. Нет, он хороший парень. Но для женщины нужны какие-то другие мужские качества. Может, с ней он поменяется, но мне кажется, что нет. Мне лично не нравилось то, что он трогал других женщин, а еще я сама тащила пакеты с продуктами из магазина, либо мой бывший муж», — отметила Каминская.