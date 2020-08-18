«Можете зробити ще дорожче»: Микита Добринін розповів, скільки коштувало його весілля з Дашою Квітковою

Звезды / Новости
18 августа 2020
Cosmo

Близько тижня тому відбулося розкішне весілля холостяка Микити Добриніна та переможниці шоу Дар’ї Квіткової. Багато квітів, локація мрії та одразу дві весільні сукні — святкування відбулося на рівні. А сьогодні сам Микита зізнався, скільки це все йому коштувало. Цифри вражають!

Так, саме святкування обійшлося в 80, 850 доларів (близько 2 млн гривень) — не рахуючи обручки, одяг наречених та роботу операторів. Микита Добринін назвав вартість весілля у себе в Інстаграм-сторіз, а також запевнив: «Можете зробити ще дорожче чи дешевше. Залежить від можливостей та бажань».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от NIKITA (@nikitadobrynin) 12 Авг 2020 в 10:15 PDT

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Фото: instagram @nikitadobrynin
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