«Можете зробити ще дорожче»: Микита Добринін розповів, скільки коштувало його весілля з Дашою Квітковою

Звезды / Новости 18 августа 2020

Cosmo

Близько тижня тому відбулося розкішне весілля холостяка Микити Добриніна та переможниці шоу Дар’ї Квіткової. Багато квітів, локація мрії та одразу дві весільні сукні — святкування відбулося на рівні. А сьогодні сам Микита зізнався, скільки це все йому коштувало. Цифри вражають!

Так, саме святкування обійшлося в 80, 850 доларів (близько 2 млн гривень) — не рахуючи обручки, одяг наречених та роботу операторів. Микита Добринін назвав вартість весілля у себе в Інстаграм-сторіз, а також запевнив: «Можете зробити ще дорожче чи дешевше. Залежить від можливостей та бажань».