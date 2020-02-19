На байке и в компании Тринити: в сеть просочились первые фото Киану Ривза со съемок продолжения «Матрицы»

Звезды / Новости 19 февраля 2020

Cosmo

Прекрасная новость для всех фанатов культового фильма «Матрица» и поклонников Киану Ривза! Съемки продолжения ленты, о которых стало известно летом 2019, уже стартовали и сегодня в сеть просочились первые кадры со съемочной площадки.

Так, на фото, сделанном папарацци, запечатлены Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, рассекающие на мотоцикле (те самые Нео и Тринити!), а значит, продюсеры сдержали слово и привлекли тот же актерский состав, что и в предыдущих фильмах. Уже не дождемся премьеры, а ты?