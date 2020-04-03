На чьи деньги? Стало известно, кто спонсирует переезд Меган и Гарри в США

Звезды / Новости 3 апреля 2020

Cosmo

Вот это новости! Оказалось, что спонсором переезда принца Гарри в США стала сама Меган Маркл. Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на собственные источники в миграционной службе. Почему переезд совершается на деньги Меган?

Дело в том, что сам Гарри сейчас занят бумажной волокитой: сначала ему нужно получить визу, гринкарту и оформить остальные документы, чтобы жить и работать в США. То же издание сообщает, что сейчас Гарри въехал в Штаты скорее всего по дипломатической визе, которая не дает права заниматься никакой иной оплачиваемой деятельностью, кроме работы в посольстве или консульстве.

На период пока Гарри занимается всем этим, его поручитель — Меган Маркл, которая уже является гражданкой США. По законам Штатов в случаи чего именно она возьмет на себя все его финансовые обязательства.