На емоційній гойдалці «я гівно – я геній»: Ната Жижченко (Onuka) розповіла, як з 14 років живе з депресією

Звезды / Новости
30 августа 2021
Cosmo

«Я весь час боролась з гаслом мого життя, що я — гівно», розповіла співачка Ната Жижченко в YouTube-шоу «ебаут». Лідерка гурту Onuka стала гостею епізоду «Мені (не) потрібен психолог», де розповіла про свій досвід депресії.

«В мене бувають сумні стани. Думаю, в дитинстві та юнацтві це було пов’язано з тим, що схильність до песимістичних станів і занадто глибокої рефлексії передалась мені від батька. Але одна з причин моєї депресії — величезна фрустрація від очікувань, які не могли нічим продовжитись. Ти став такий, як всі, а звик, що ти — особливий», — розповідає виконавиця.

Ната Жижченко пояснює: у дитинстві вона грала на сопілці в оркестрі, але не планувала ставати «професійною сопілкаркою», натомість мріяла про електронну музику. Утім на той момент уявити, що це вийде поєднати, було складно.

«Я весь час боролась з гаслом мого життя, що «я — гімно». Мені здавалось, що якщо я всім скажу, що я гімно, то стане легше, бо ніхто не буде від мене нічого очікувати», — каже Ната Жижченко.

За словами артистки, її досвід боротьби з депресією почався, коли їй було 14 років. Вперше за допомогою до спеціаліста вона звернулась в 24.

«Депресія — це стан, який починається не одразу, його можна відслідкувати і попередити. Спочатку це просто поганий настрій, песимізм, розчарованість, фрустрація, апатія. Потім ти засинаєш і думаєш, хоч би завтра не прокинутись. Або прокидаєшся і думаєш: «Скоріше б вже вечір і можна буде знову лягти спати». Коли я прийшла за допомогою, психологиня сказала, що тут потрібна госпіталізація. Я не очікувала цього. І коли психологиня підтвердила, що в мене справді серйозна ситуація, яка потребує такого втручання, мені стало легше — що я собі це не придумала».

Більше про те, яким є життя людини з депресією і як їй допомогти, дивіться в новому випуску шоу.

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Фото: instagram.com/ebautebaut
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