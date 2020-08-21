На фоні нового скандалу в суді: Анджеліна Джолі таємно зустрілася з мамою Бреда Пітта

Звезды / Новости 21 августа 2020

Cosmo

Не дивлячись на те, що останнім часом відносини між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом знову погіршилися, акторка продовжує підтримувати зв`язок з його мамою Джейн. Доказом цього слугує той факт, що минулої суботи жінка навідалася до будинку колишньої невістки у Лос-Анджелесі, аби провести час з нею та онуками. Компанію Джейн склали кузени актора та його племінниця Сідні.

Нагодою для зустрічі стало 80-річчя Піттової мами, яке вона відзначила минулого тижня. Тоді Джолі з дітьми не приєдналася до святкування, однак пізніше запросила Джейн та інших родичів на ланч. Відзначається, що зустріч була таємною — журналісти дізналися про неї тільки зараз.

«Анджеліна цінує родину Бреда та завжди рада їх бачити», — розповіли інсайдери виданню Mirror.