На фоне идиллии между Питтом и Энистон: почему Анджелина Джоли пропустила «Золотой глобус 2020»

Звезды / Новости 6 января 2020

Cosmo

Пока весь мир обсуждает первую за много лет встречу Дженнифер Энистон и Брэда Питта на красной дорожке, Анджелина Джоли сконцентрирована на детях. Так, вчера, когда ее коллеги получали награды на церемонии «Золотой глобус 2020», актриса была замечена на шопинге в одном из торговых центров Лос-Анджелеса. По сообщениям очевидцев, Джоли купила очки для своей дочери Вивьен, а затем прошлась еще по нескольким магазинам.

Учитывая то, что звезда не раз озвучивала свои приоритеты, среди которых дети на первом месте, нам ее решение пропустить мероприятие кажется вполне логичным. Хотя лично мы были бы очень рады увидеть Энджи на красной дорожке. А ты?