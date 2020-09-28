На фоне сложного развода: Адель закрутила роман с известным рэпером
Кажется, у певицы Адель происходят прямо-таки кардинальные перемены в жизни. Сбросив больше 20 лишних кг и пережив тяжелый развод, звезда снова полна жизни, оптимизма и… уже успела с головой окунуться в новый роман.
В сети с новой силой разгорелись слухи по поводу того, что Адель встречается с известным рэпером Skepta. На днях влюбленные были замечены в Лондоне в центре виртуальной реальности. «Они со Skepta громко разговаривали и смеялись, похоже, им было очень весело вместе», — рассказал один из поклонников, заставший пару на свидании.
Публикация от Skepta (@skeptagram) 24 Июн 2018 в 6:52 PDT
Ждем официальных комментариев от пары.