На фоне слухов о новом романе: певица Адель провела вечер в компании Криса Брауна

Звезды / Новости
12 октября 2020
Cosmo

Только СМИ успели приписать певице Адель новый роман с известным рэпером Skepta, как звезду неожиданно застали в компании другого певца. Так, на этих выходных Адель провела время с Крисом Брауном. По словам очевидцев, последний навестил звезду прямо у нее дома, заехав к Адель около полуночи и оставшись там как минимум на несколько часов:

«Все это было очень секретно. Он приехал в сопровождении больших тонированных машин, а его самого окружали мускулистые парни».

Стоит ли подозревать пару в романе? Инсайдеры уверены, что нет. Так, Крис прибыл в Лондон в компании своей возлюбленной. Да и сердце Адель, по слухам, уже занято. Так что, скорее всего, этот визит был дружеским.

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Фото: Gettyimages
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