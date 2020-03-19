На карантин: королева Елизавета II покидает Лондон

Звезды / Новости 19 марта 2020

Cosmo

Вчера анонимный источник рассказал СМИ о том, что Меган Маркл решительно настроена бороться с коронавирусом и уже приняла меры, чтобы обезопасить свою семью. Гарри же не на шутку обеспокоен не только здоровьем жены и крохи-сына Арчи, а и очень переживает за бабушку — 93-летнюю королеву Елизавету.

Сегодня стало известно, что Елизавета II покидает Лондон и отбывает на карантин в Виндзор до 12 апреля. На этот период все официальные мероприятия и публичные выходы королевской семьи отменены. Интересно, что в Виндзорский замок королева отбывает без мужа, принца Филиппа.