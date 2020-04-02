На карантине: Белла Хадид сделала горячую фотосессию для Instagram

Звезды / Новости 2 апреля 2020

Cosmo

Красотка Рози Хантингтон-Уайтли не единственная звезда, которая радует своих подписчиков горячими фотографиями в Instagram. Повеселить поклонников во время самоизоляции решила и модель Белла Хадид. 23-летняя звезда устроила себе целую фотосессию в откровенном наряде.

Белла не стала позировать обнаженной, а выбрала более хитрую тактику, накинув на себя лишь желтый жакет из мужской коллекции бренда Bode. А вот без стильных аксессуаров не обошлось: свой образ Белла Хадид дополнила черной банданой, серьгами-кольцами и жемчужным чокером.

«Девушка и ее любимое желтое пальто: серия снимков», — написала звезда под фотографиями.

Отличный образ в стиле 90-х, согласись?