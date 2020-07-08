Короткая стрижка и корсет: Надя Дорофеева в новом и последнем клипе «Время и Стекло»

Звезды / Новости
8 июля 2020
Cosmo

Вот это новости! Группа «Время и Стекло», заявив о своем распаде, подготовила лучший прощальный подарок для фанатов — новый трек Last Dance. Это последняя совместная работа Нади Дорофеевой и Позитива, которая также станет главным саундтреком прощального тура «Финальные титры».

Надя и Позитив также снялись в клипе на новую песню — и у нас уже есть несколько кадров со съемок! Только посмотри на новый образ Додо: кожаный корсет, темный цвет волос и смелая короткая стрижка. Надя всегда открыта для модных экспериментов!

Стилистика нового клипа вдохновлена 80-ми и 90-ми: ретро-вестерн, немного рейва, странные танцы под драйвовый трек — и скучная пресс-конференция превращается в фирменное Vislovo.

Жди премьеру клипа уже в эту пятницу!

 

 

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Фото: instagram @nadyadorofeeva
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