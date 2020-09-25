«На седьмом небе от счастья»: Джиджи Хадид и Зейн Малик не нарадуются новой роли родителей

Звезды / Новости 25 сентября 2020

Cosmo

На прошлых выходных супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой. А уже спустя несколько дней объявила о новости у себя в соцсетях, опубликовав трогательное фото с новорожденной дочерью. Сегодня инсайдер поделился со СМИ информацией, как проводят свои первые дни в роли родителей Джиджи и ее возлюбленный Зейн Малик. По его словам, оба безумно счастливы:

«Джиджи на седьмом небе от счастья и не может поверить, что они сотворили такого ангела. Она полна любви и переживает так много эмоций, когда держит на руках свою малышку».

Бойфренд модели тоже в абсолютном восторге и проводит все время с возлюбленной и новорожденной крошкой: «Когда родилась их девочка, Зейн был очень эмоционален. Это был особенный момент для него. Он заявил, что навсегда изменился и никогда не разочарует ни дочь, ни Джиджи. Он хочет быть лучшим отцом».

Еще раз поздравляем пару.