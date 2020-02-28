Больше не имеют права: правительство Канады не будет оплачивать безопасность Гарри и Меган

Звезды / Новости 28 февраля 2020

Cosmo

После сложения полномочий Гарри и Меган лишатся не только своих титулов, но и многих других привилегий. Например, возможности бесплатно пользоваться услугами безопасности в разных странах мира.

Дело в том, что безопасность королевских особ обеспечивает государство, в котором те непосредственно (временно или постоянно) находятся. Так, сейчас все расходы на обязательные меры безопасности для Гарри, Меган и маленького Арчи оплачивает Канада. Однако уже в марте, после того как пара официально потеряет свой королевский статус, государство больше не будет обеспечивать супругов в этом вопросе. Такое заявление сделала Канадская королевская полиция через ресурс CBC.

Простыми словами, охранники, сопровождение, контроль передвижения и т. д. теперь станет частью расходов Гарри и Меган. Нам кажется, это именно то, чего так хотела пара. Стать более финансово независимыми и отойти от королевских протоколов, обязательств и привилегий.