Начистоту: Дакота Джонсон призналась, что страдает от серьезного психического расстройства

Звезды / Новости
13 мая 2020
Cosmo

В последнее время все больше знаменитостей откровенно рассказывают о своих проблемах с психическим здоровьем, чтобы на собственном примере показать — об этом нужно говорить без всякого стеснения и страха. В новом интервью для журнала Marie Claire о собственном опыте борьбы с психическим расстройством рассказала и Дакота Джонсон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marie Claire (@marieclairemag) 12 Тра 2020 р. о 5:08 PDT

«Я боролась с депрессией с 15 или 14 лет. Тогда со мной работали профессионалы, которые помогали понять, что со мной происходит. Но я научилась находить в своем состоянии и хорошие стороны — например, то, что я более тонко чувствую мир. В моей жизни и сейчас много сложных моментов, но я не переношу их на других людей. Это касается только меня», — призналась актриса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marie Claire (@marieclairemag) 12 Тра 2020 р. о 5:13 PDT

Как и на многих людей по всему миру, на эмоциональное состояние Джонсон сейчас влияет и напряженная обстановка в мире, сложившаяся из-за пандемии коронавируса. 

«Я все время думаю о том, что происходит в мире. Из-за этого я не сплю по ночам, мой мозг движется со скоростью миллион миль в минуту. Мне приходится много работать, чтобы избавиться от негативных мыслей и эмоций. В этом мне во многом помогает терапия», — отметила звезда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marie Claire (@marieclairemag) 12 Тра 2020 р. о 6:36 PDT

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Фото: Gettyimages, instagram.com/marieclairemag
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