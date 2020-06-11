Джоан Роулинг откровенно рассказала о сексуальном насилии, которому подверглась в 20-летнем возрасте

Звезды / Новости 11 июня 2020

Cosmo

Недавно Джоан Роулинг обвинили в трансфобии — писательница оказалась в центре скандала из-за своей реакции на статью «Мнение: создание после COVID–19 более равноправного мира для людей, которые менструируют».

«Люди, которые менструируют. Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне», — написала она в своем Twitter, добавив также несколько искаженных форм слова «женщины» (Wumben? Wimpund? Woomud). После этого твита Роулинг подверглась жесткой критике за нетерпимость к трансгендерам и гендерквирам.

А спустя несколько дней фокус внимания пользователей сети сместился на новое откровенное эссе Джоан, в котором та призналась, что подверглась сексуальному насилию, когда ей было около 20 лет.

«Я никогда не говорила публично о том, что пережила насилие. Не потому, что мне стыдно из-за того, что со мной случилось, а потому, что воспоминания о произошедшем травмируют меня. Я говорю об этом сейчас не для того, чтобы вызвать в ком-то сострадание, а чтобы поддержать женщин с историей, похожей на мою», — написала автор серии книг о Гарри Поттере. Личность насильника она не раскрыла, но отметила, что она тогда была «уязвимой», а мужчина «воспользовался ее положением».

Также Роулинг призналась, что страдала от домашнего насилия в первом браке с Жоржем Арантишем. «Мне с трудом удалось пережить свой жестокий первый брак, но сейчас я замужем за очень хорошим человеком», — отметила она.

Джоан также заявила, что она испытывает сочувствие к тренсгендерам, но больше заботится о женщинах и девушках, которые подвергаются насилию со стороны мужчин, как бы они себя ни определяли.