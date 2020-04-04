Начистоту: Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали серьезное психическое расстройство

Звезды / Новости
4 апреля 2020
Cosmo

Селена Гомес

Долгое время Селена Гомес была не на связи со своими подписчиками. Вернувшись в соцсети, певица призналась, что проходила лечение в психиатрической клинике. А на днях звезда рассказала в том, какой диагноз ей в конце концов поставили врачи — биполярное расстройство. Об этом Гомес поговорила в совместном прямом эфире с Майли Сайрус в Instagram. По ее словам, болезнь не удалось диагностировать сразу, хотя она обращалась в одну из лучших клиник. 

Своим признанием певица решила поддержать и придать сил тем, кто боится открыто говорить о своем психическом здоровье. 

«Об этом не принято говорить. Принято всегда выглядеть крутым. Но я вижу, как в детях, подростках и взрослых копится злость из-за невозможности обсудить это», — призналась звезда. 

5 5 8
Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/selenagomez
Спецпроекты
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Ганна Різатдінова:

"Поки не знайдеш із собою спільної мови, не почнеш помічати в собі прекрасне, мейкап чи ботокс безсилі"
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Ганна Різатдінова: "Поки не знайдеш із собою спільної мови, не почнеш помічати в собі прекрасне, мейкап чи ботокс безсилі"
3
Какую сумму на борьбу с коронавирусом пожертвовал самый богатый человек в мире
4
Фото дня: как Милла Йовович поздравила дочь с днем рождения
5
Instagram-хроника: чем знаменитости занимаются на карантине
Звезды / Новости
Надо прочитать

Видео дня: Дэвид Бекхэм, Рози Хантингтон-Уайтли, Кира Найтли и другие поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом

Браво!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Идеальная пара: стало известно, с кем из «Друзей» у Дженнифер Энистон был тайный роман на съемочной площадке

Вот это новости!

Звезды / Новости
Это интересно

На чьи деньги? Стало известно, кто спонсирует переезд Меган и Гарри в США

Это о-о-очень неожиданно!

Stay home with Cosmopolitan
1
Видео дня: Дэвид Бекхэм, Рози Хантингтон-Уайтли, Кира Найтли и другие поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом
2
3 полезные привычки, которые стоит привить себе во время карантина: советует Артем Пивоваров
3
Walking dead: 10 лучших фильмов о зомби-апокалипсисе
4
Отвечает HR-специалист: как и где искать роботу во время карантина (видео)
Звезды / Новости
Это интересно

«Она всегда интересовала его»: инсайдеры рассказали о романе Ирины Шейк и Вито Шнабеля

Кажется, все и правда серьезно.

Loading...
Звезды / Новости

В компании мамы и папы: как дети Анджелины Джоли и Брэда Питта проводят карантин

Время для семьи. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Его переполняет чувство вины»: как принц Гарри на самом деле чувствует себя после переезда в США

Его можно понять.

Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Почему вы не худеете: 10 ошибок ЗОЖ
3
Топ-35: рейтинг кращих комедій 21 століття
4
Какая прическа была модной в год вашего рождения?
5
8 реальных способов получить плоский живот без усилий
Звезды / Новости

«Мы немного учимся садоводству. Но в основном я пью»: Райан Рейнольдс рассказал о карантине

Чем только звезды не занимаются на карантине!

Звезды / Новости

На карантине: Белла Хадид сделала горячую фотосессию для Instagram

Отличное развлечение, мы считаем. 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Ванесса Хадженс

Какая разница. Мешает ли возраст отношениям?

Офис + фриланс! Как найти баланс

Angry words: что делать, если тебя хейтят в сети

Сезон открыт: новые тренды в моде, красоте и путешествиях
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Жизнь на две страны? Гарри и Меган покупают дом в Лондоне

Пара только недавно переехала в США, но уже присматривает недвижимость в Лондоне. Что случилось?

Звезды / Новости

«Сейчас не время»: Дженнифер Гарнер запретила Бену Аффлеку знакомить детей с новой возлюбленной

Неужели все — из-за ревности?  

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Надо прочитать

Новость дня: Лейтон Мистер и Адам Броуди ждут второго ребенка

Блэр Уолдорф снова станет мамой!

Звезды / Новости

Больная коронавирусом украинская актриса рассказала о своем самочувствии

Из первых уст.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Кайли Дженнер начала выпускать антисептики 

Вот это поворот!

Звезды / Новости
Это интересно

Не такие и самостоятельные: Принц Чарльз будет платить за безопасность Гарри и Меган

Сумма впечатляет!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Надо прочитать

«Это полная ерунда»: Эмма Уотсон раскритиковала традиционную концепцию брака

И поделилась, что считает отношения в однополых парах более здоровыми и открытыми.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.