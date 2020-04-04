Начистоту: Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали серьезное психическое расстройство

Звезды / Новости 4 апреля 2020

Cosmo

Долгое время Селена Гомес была не на связи со своими подписчиками. Вернувшись в соцсети, певица призналась, что проходила лечение в психиатрической клинике. А на днях звезда рассказала в том, какой диагноз ей в конце концов поставили врачи — биполярное расстройство. Об этом Гомес поговорила в совместном прямом эфире с Майли Сайрус в Instagram. По ее словам, болезнь не удалось диагностировать сразу, хотя она обращалась в одну из лучших клиник.

Своим признанием певица решила поддержать и придать сил тем, кто боится открыто говорить о своем психическом здоровье.

«Об этом не принято говорить. Принято всегда выглядеть крутым. Но я вижу, как в детях, подростках и взрослых копится злость из-за невозможности обсудить это», — призналась звезда.