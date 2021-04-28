Надежда есть: Алекс Родригес хочет вернуть Дженнифер Лопес

Звезды / Новости
28 апреля 2021
Cosmo

Расставание Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса стало настоящим шоком для нашей редакции и всех поклонников пары. По слухам, причина расставания — то, что Джей Ло не могла полноценно доверять партнеру из-за новостей о его изменах. Пара решила расстаться, но при это остаться друзьями. Но, похоже, Алекс намерен и дальше бороться за сердце бывшей возлюбленной. Так утверждает источник из ближайшего окружения пары. 

«Алекс не намерен так легко сдаться и отказаться от своих отношений с Дженнифер. Он готов на все, чтобы вернуть ее», — рассказал анонимный источник.

Так, несколько дней назад бывшие уже были замечены вместе в ресторане, где когда-то состоялось их первое свидание. «Алекс специально прилетел в Лос-Анджелес, чтобы повидаться с Дженнифер. Она по-прежнему не доверяет ему и настроена негативно. Но все же она выслушала его, ведь еще любит Алекса. Но вряд ли Дженнифер сможет его простить», — добавил инсайдер.

Так любим эту пару и очень надеемся, что все еще будет.

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Фото: Gettyimages
Спецпроекты
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