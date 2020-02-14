Надежда есть: королева Елизавета хочет, чтобы Уильям и Гарри наладили прежние отношения

Звезды / Новости 14 февраля 2020

Cosmo

Общий градус напряжения в королевской семье растет с каждым днем. Конечно, эстафету запустили Гарри и Меган, но дальше были секс-скандал, слухи о проблемах в отношениях Уильяма и Кейт, а также разлад в семье еще одного внука королевы. В этот общий список добавились еще и проблемы между родными братьями Уильямом и Гарри.

Как сообщают источники, после отъезд Гарри Уильям почувствовал облегчение. Последние несколько месяцев были напряженными для братьев. Говорят даже, что братья разъехались, будучи прямо-таки в ссоре. Поэтому как сообщает US Weekly, королева находится в смятении и очень хочет, чтобы внуки нашли общий язык перед следующим визитом Гарри и Меган в марте.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Британию уже в следующем месяце. Это будет их первый визит со времен отъезда.