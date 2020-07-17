«Надо мной издевались»: Виктория Бекхэм впервые рассказала о буллинге, с которым столкнулась в школе

Звезды / Новости 17 июля 2020

Cosmo

В недавнем интервью дизайнер и настоящая икона стиля Виктория Бекхэм рассказала о том, что в школьные годы была жертвой буллинга. По словам звезды, с ней мало кто дружил и часто оскорбляли. Поэтому Виктория часто говорить об этом с собственными детьми и младшей дочерью Харпер, которую наставляет всегда защищать себя и более слабых деток, которые сами не могут дать отпор.

«Я была довольно неуклюжим подростком. Со мной мало кто дружил. Оглядываясь назад, признаю, что временами надо мной издевались. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то другой испытал те же чувства, что были у меня тогда.

Когда Харпер пошла в школу, я сказала ей: «Если на детской площадке ты увидишь маленькую девочку, которая сидит одна, попроси ее поиграть с тобой, потому что твоя мама была такой девочкой». Хочу, чтобы все знали, что рядом с Харпер нет изгоев», — откровенно рассказала звезда.