Надо видеть: Monatik презентовал новый клип

Звезды / Новости 10 сентября 2021

Cosmo

Monatik презентовал новую видеоработу в мультипликационном стиле. Полюбившаяся многим песня «С.О.В.А», вошедшая в третий сольный альбом «Love it ритм», получила развитие в трехмерной компьютерной анимации.

Свое прочтение срежиссировал 2D и 3D-иллюстратор Ells Wake. Внутри видео моделируются простые и сложные фигуры с отсылками к творчеству артиста, есть виртуальное освещение, материалы и действуют законы физики. Всего в видеоработе было анимировано более тысячи кадров.

Сам певец признается, что главный идейный путь песни — внутренняя сила человека, который научился быть сильнее эмоций разочарования в людях. Об этом он поделился в своем блоге Instagram:

«Я стал Совой. Ненамеренно, не по собственному желанию. Просто ночью отучили спать мысли, которые приходят постоянно. Их особенный поток происходит, когда стемнеет. Они заставляют скитаться в поисках ответов, самопознания, познания людей в целом… И песни дарят. Со временем понимаешь, что самое большое счастье в жизни - это люди... Самое большое разочарование, как ни странно, тоже они... Могут возвысить, вдохновить любовью, словами, взглядом... И в то же время унизить, забить в угол и мигом испортить внутренний мир. Интонацией, сплетней, враньем… Дарят надежду на завтра, потом воруют нашу молодость забивая ее в страх, который превращается в привычку сделать шаг навстречу мечте».