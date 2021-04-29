Надя Дорофєєва розповіла про свій головний beauty-ритуал, який ніколи не пропускає

Звезды / Новости 29 апреля 2021

Cosmo

Графік Наді Дорофєєвої розписаний буквально по хвилинах. Вона встигає все: знімати кліпи і ролики для косметичного бренду, записувати нові пісні, репетирувати і навіть пробувати себе в нових амплуа — недавно співачка стала ведучою одного з випусків тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», що показує Новий канал. Але навіть у найнасиченіші дні дівчина знаходить місце у своєму графіку для тривалих банних процедур.

«У дитинстві ми жили великою родиною у квартирі, в душ ходили по черзі, підганяли одне одного. Тому зараз душ для мене – місце щастя та любові. Я можу проводити там дуже багато часу!» — зізналася Надя.

Чималу частину цього часу дівчина витрачає на догляд за обличчям — вона не може піти спати, поки не змиє косметику.

«Головне для мене — очищення. Я дуже добре в кінці дня умиваюся — міцелярною водою, двофазною олійкою для зняття макіяжу, спеціальним гелем з водою, потім протираю обличчя тоніком і зволожую. Пам`ятайте: очистити шкіру — дуже важливо. Всякі креми можуть бути розводом, а от очищення — це те, що потрібно робити обов`язково», — відзначила зірка.

Про сімейні поїздки, смішні побутові моменти та залаштунки зйомок «Орла&Решки. 10 років» у Йорданії — у «Тревел краш-тесті» з Надею Дорофєєвою і Володимиром Дантесом.