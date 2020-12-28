Наказание: Кейт Миддлтон и принц Уильям не будут присутствовать на рождественской службе

Звезды / Новости 28 декабря 2020

Cosmo

Неожиданно, но факт: на прошлой неделе на Кейт Миддлтон и принца Уильяма обрушилась волна критики. Все — из-за нарушений правил карантина. Так, герцоги во время прогулки превысили допустимое число людей на три человека. И это не осталось без внимания общественности и даже полиции.

Кажется, теперь за ними будут следить еще внимательнее. Кроме того, стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не появятся на рождественской службе в Сандрингеме, которую члены королевской семьи посещают последние 32 года. Виной всему, опять же, карантин и строгий локдаун, которые внесли свои коррективы и в королевское расписание.