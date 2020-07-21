Намек на романтику: Рианна и A$AP Rocky вместе рекламируют косметику

Звезды / Новости 21 июля 2020

Cosmo

Еще в начале месяца стало известно, что Рианна планирует расширять свою бьюти-империю и запустить новый бренд уходовой косметики Fenty Skin. Долго ждать подтверждений нам не пришлось, ведь звезда уже представила кадры из новой рекламной кампании.

Запуск косметики сопровождается рекламными роликами, в которых появляются два известных рэпера — Lil Nas X и A$AP Rocky. И если к первому у нас вопросов нет, то Роки, отношения с которым певице приписывали еще в январе, мог оказаться тут не случайно.

Сама Рианна отмечает, что ее цель — продвижение «новой культуры ухода за кожей». Певица убеждена, что разделять уход за кожей на мужской и женский не стоит. «Если кто-то сказал вам, что у косметики есть гендер, это ложь», — написала Рианна в Твиттере.