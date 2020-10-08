Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие супермодели 90-х снимутся в сериале

Звезды / Новости 8 октября 2020

Cosmo

Не Netflix единым! Apple TV+ совсем скоро порадует зрителей интересной и очень вдохновляющей новинкой — так, видеосервис создаст документальный сериал The Supermodels о супермоделях 90-х, в котором снимутся Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. В нем красотки расскажут о своем пути в модельном мире, а также об индустрии в целом. Режиссером фильма станет Барбара Коппл.

«Мои сестры Кристи, Линда, Синди и я невероятно взволнованы шансом поделиться нашей историей. Мы надеемся, что наш путь, который вы увидите в сериале, вдохновит и мотивирует людей по всему миру», — сообщила Наоми в своем Instagram.

Ждем с нетерпением!