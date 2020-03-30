Нарушая карантин: влюбленные Бен Аффлек и Ана де Армас снова целуются в парке
Пока большинство звезд всеми силами стараются развлечь себя дома и пропагандируют идею #Istayhomefor, влюбленные Бен Аффлек и Ана де Армас буквально через день попадают в объектив папарацци, прогуливаясь по городу.
Эти выходные — не исключение. Бен и Ана провели их вместе и были замечены во время романтической прогулки. Пара не скрывала чувств, и папарацци даже удалось подловить 47-летнего Бена Аффлека за поцелуями с молодой актрисой. Какая страсть! И никакие вирусы им не страшны.
Допис, поширений Just Jared (@justjared) 28 Бер 2020 р. о 3:25 PDT