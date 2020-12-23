Нарушили правила: британцы жестко раскритиковали Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Звезды / Новости 23 декабря 2020

Cosmo

Не знаем, как ты, а мы, пожалуй, не можем вспомнить ни одного случая, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям подверглись бы жесткой критике со стороны своих подданных. Однако все иногда случается впервые. Так, на днях супругов обвинили в нарушении правил самоизоляции после того, как они были замечены на прогулке в Сандрингем-Хаус со своими родственниками.

В общем, компания состояла из девяти человек, тогда как правила разрешают находиться на публике вместе только шести людям из разных семей. На фото, опубликованных Daily Mail, видно, что Кейт и Уильям были без масок. Супруги шквал критики в свой адрес пока никак не прокомментировали.