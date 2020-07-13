«Нас не зупинити»: Григорій Решетнік показав зворушливе фото с дружиною та повідомив, що втретє стане батьком

Звезды / Новости 13 июля 2020

Cosmo

Недавно новинами про поповнення у своїх родинах прихильників потішили Джамала та Onuka. А на вихідних чудовою звісткою поділився і Григорій Решетнік. Телеведучий опублікував у своєму Instagram зворушливе фото с дружиною Христиною та дітьми, у підписі до якого повідомив, що втретє стане батьком.

«Нас не зупинити», — написав він, додавши також хештеги #reshetnikfamily та #3pregnancy.

Трохи пізніше Григорій опублікував ще одне спільне фото з коханою та подякував за привітання і теплі слова.

«Дорогі наші, від ваших привітань, слів та побажань просто перехоплює подих! Дякуємо вам від щирого серця за таке ставлення до нашої родини. Дуже хочемо, аби ви та ваші сім’ї були щасливими, здоровими та успішними! Вірте в добро та радійте життю! Міцно обіймаємо Вас», — написав телеведучий.

Приєднуємося до привітань!