«Наш брак был полностью создан СМИ»: Дженнифер Энистон откровенно рассказала о совместной жизни с Брэдом Питтом

Звезды / Новости 8 июля 2020

Cosmo

Несмотря на очень, очень давний развод, поклонники пары Дженнифер Энистон и Брэда Питта все еще верят в их возможное воссоединение. Но, как оказалось, не все в отношениях бывших супругов было так сказочно, как об этом писали и как они сами демонстрировали на красных дорожках. Об этом в интервью рассказала сама Дженнифер Энистон:

«Наш брак был полностью создан средствами массовой информации. Все, что люди видят, — это красную дорожку. Но они не видят нас в реальной жизни, когда мы делаем все те же вещи, что и другие».

Дженн призналась, что в этих отношениях постоянно чувствовала давление со стороны общества и пыталась соответствовать той идеальной картинке, которая сложилась в головах у многих, кто лишь издалека наблюдал за парой Энистон-Питт.