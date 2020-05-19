«Наши пути разошлись»: Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс

Звезды / Новости 19 мая 2020

Cosmo

Пока поклонники ждали от Брайана Остина Грина и Меган Фокс опровержения слухов об их расставании, актер официально подтвердил грустную новость.

«Сейчас наши пути разошлись. Все может вернуться на свои места, а может не вернуться. Я не хочу делать никаких прогнозов на этот счет, потому что без понятия, что будет дальше», — заявил Брайан в новом подкасте со своим участием.

Актер рассказал о том, что их отношения с женой испортились после того, как она уехала на съемки нового фильма. «После возвращения она сказала, что когда работала одна за границей, наконец-то почувствовала себя самой собой. Она сказала, что хотела бы попробовать что-то новое. Я был в шоке, но не мог ее осуждать, потому что это ее выбор», — отметил он.

Брайан также отметил, что, вопреки слухам в прессе, их расставание произошло не из-за измены Меган, и поэтому не стоит считать его жертвой в этой ситуации.