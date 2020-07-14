«Нашла силы, чтобы спасти сына, но себя не смогла»: появились новые подробности гибели Наи Риверы

Звезды / Новости 14 июля 2020

Cosmo

Утром мы сообщали грустную новость о том, что звезда сериала «Хор» Ная Ривера, которая была объявлена пропавшей без вести во время водной прогулки с 4-летним сыном Джози, найдена мертвой в озере Пиру. Во время сегодняшней пресс-конференции шериф округа Вентура сообщил о том, что могло привести к трагедии. Он считает, что лодка, рядом с которой, по словам малыша, он плавал с мамой, могла начать дрейфовать,

«На озере Пиру часто активизируются сильные течения, особенно после полудня. Возможно, лодка начала уплывать от них. Ривера нашла в себе достаточно энергии и сил, чтобы посадить своего сына обратно в лодку. Однако сил на то, чтобы спасти себя, ей не хватило», — отметил мужчина. Это объясняет свидетельства мальчика о том, что мама помогла ему забраться обратно в лодку, а сама исчезла под водой.

Спасатели также отметили, что жилет Найи остался в лодке, тогда как Джози был одет в свой, когда его обнаружили. По их словам, если бы актриса надела жилет, прежде чем отправиться в воду, она могла бы спастись.

Ужасная трагедия.