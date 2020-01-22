Подруга знает лучше: Кортни Кокс подтвердила, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт все еще любят друг друга

Звезды / Новости 22 января 2020

Cosmo

Последнюю неделю все только и говорят, что о воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта на SAG Awards 2020.И, кажется, потеплению в отношениях звезд рада не только поклонники, но и лучшая подруга актриса Кортни Кокс. Так, коллега Энистон по сериалу «Друзья» оставила лайки под несколькими постами в сети, в которых пользователи предполагают, что у экс-супругов все еще остались чувства друг к другу.

В частности, Кортни лайкнула пост одного из пользователей Twitter, в котором тот утверждает, что Дженнифер и Брэд «без сомнений все еще любят друг друга». Свои лайки Кокс оставила и под новыми совместными фото бывших супругов с церемонии SAG Awards, сообщает ET Canada.

А говорят, что женской дружбы не бывает!