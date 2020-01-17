Настя Каменских появилась в мексиканском Playboy

Звезды / Новости 17 января 2020

Cosmo

NK, которая первой среди украинских исполнителей покорила сердца миллионов слушателей за океаном, в Латинской Америке, дала интервью мексиканскому журналу Playboy.

В разговоре с журналистами NK рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством и посетить страну с концертом. После того, как артистку пригласили презентовать там свой новый трек «Elefante», ее песни полюбились латиноамериканцам. «Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно — люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни», — отметила NK.

Настя Каменских также призналась, что Латинская Америка интересовала ее еще в детстве, ведь ее родители какое-то время жили в Мексике и много рассказывали о культуре этого региона.

В интервью артистка также поделилась секретом, что ей помогает практиковать испанский, которая она выучила всего за 1,5 года. «Я люблю латиноамериканскую музыку, и мне всегда хотелось понимать, о чем эти песни, понимать язык. Это мотивировало меня выучить испанский. Практиковать разговорную речь мне помогают мексиканские мыльные оперы, я их столько пересмотрела, что уже и сложно вспомнить все названия», — рассказала Настя.

Совсем скоро артистка порадует новым треком «Miami», который записала совместно с одним из самых успешных исполнителей регетона в мире, кубинским певцом Джейкобом Форевером (Jacob Forever), и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франко (Jessy Frank). Премьера песни состоится 24 января.