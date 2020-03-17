Настя Каменских проведет открытую онлайн-тренировку в Инстаграм

Звезды / Новости 17 марта 2020

Cosmo

Украинская поп-дива NK | Настя Каменских известна не только своими ошеломительными успехами в Латинской Америке, но и тем, что без конца мотивирует своих поклонников. Во время карантина артистка решила взять инициативу в свои руки и провести онлайн-тренировку в прямом эфире Инстаграм.

«Сейчас нам нужно быть очень осторожными. В период карантина мы намного больше времени стали проводить дома, спортзалы закрылись, а нашим единственным возможным развлечением вне дома стала покупка еды. Иногда в таком режиме тяжело себя собрать ради тренировки дома, но я вам в этом помогу. Вместе намного легче и приятнее заниматься», — сказала певица.

Тренировка в прямом эфире пройдет в 9 утра.

«Утром организм быстрее переходит в режим жиросжигания, поэтому выполнение упражнений будет эффективней. Так что сегодня ложимся спать вовремя, а завтра встречаемся завтра в 9:00 в прямом эфире на моей странице Инстаграм!», — добавила NK | Настя Каменских.