Настя Каменских стала лицом популярного бьюти-бренда

Красота / Новинки 11 марта 2020

Cosmo

Этой весной NK | Настя Каменских стала лицом новой линейки суперстойких косметических средств Power Stay от Avon. Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покоряет Латинскую Америку, приняла участие в эксклюзивной съемке новинок для каталога, который выйдет в мае. Звезда осталась в восторге и поделилась с аудиторией ситуациями, в которых пригодится суперстойкая косметика.

«Я обожаю яркие цвета, но всегда надо следить, чтобы помада на губах лежала ровно, не растекалась. Это касается и макияжа, когда из-за активного графика в течение дня иногда даже нет времени посмотреть в зеркало. С новинками Power Stay я могу быть уверена, что все выглядит идеально».

Только такая суперзвезда как NK, чьи треки прочно держатся в мировых музыкальных чартах, могла стать лицом такой суперстойкой косметики. Линейка Power Stay создана для современной женщины, которая хочет выглядеть безупречно, затрачивая минимум времени на макияж. С новинками Power Stay это возможно без лишних усилий.

В линейке Power Stay — шесть базовых продуктов, устойчивых к влаге и жаре от 16 до 24 часов. У этих средств широкая гамма цветов и оттенков, которые подойдут как для базового спокойного макияжа, так и для яркого вечернего.