Настя Каменских стала лицом популярного бьюти-бренда

Красота / Новинки
11 марта 2020
Cosmo

Этой весной NK | Настя Каменских стала лицом новой линейки суперстойких косметических средств Power Stay от Avon. Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покоряет Латинскую Америку, приняла участие в эксклюзивной съемке новинок для каталога, который выйдет в мае. Звезда осталась в восторге и поделилась с аудиторией ситуациями, в которых пригодится суперстойкая косметика.

«Я обожаю яркие цвета, но всегда надо следить, чтобы помада на губах лежала ровно, не растекалась. Это касается и макияжа, когда из-за активного графика в течение дня иногда даже нет времени посмотреть в зеркало. С новинками Power Stay я могу быть уверена, что все выглядит идеально».

Только такая суперзвезда как NK, чьи треки прочно держатся в мировых музыкальных чартах, могла стать лицом такой суперстойкой косметики. Линейка Power Stay создана для современной женщины, которая хочет выглядеть безупречно, затрачивая минимум времени на макияж. С новинками Power Stay это возможно без лишних усилий.

В линейке Power Stay — шесть базовых продуктов, устойчивых к влаге и жаре от 16 до 24 часов. У этих средств широкая гамма цветов и оттенков, которые подойдут как для базового спокойного макияжа, так и для яркого вечернего.

5 5 1
Спецпроекты
Иракли Макацария:

«Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Весна-2020: лучшие кремы для кожи вокруг глаз
3
Все, что нужно знать о пудре
4
Прически, которые в моде прямо сейчас
5
Как избавиться от пятен и морщин, не потратив целое состояние на дорогие средства
Красота / Новинки

Объявлены победители премии Watsons HWB Awards 19/20

Лучшие средства в области красоты и здоровья по мнению покупателей.

Красота / Новинки

Топ-7 средств, которые нужны каждой в преддверии весны

Чтобы встретить новый сезон во всеоружии.

Красота / Новинки
Это интересно

Идеальный выбор: Chanel назвал новое лицо культового аромата №5

Угадай, кто!

Красота / Новинки

Это работает: как быстро сделать зубы белыми и красивыми навсегда

Реальные отзывы и история преображения — уже внутри!  

Красота / Новинки
Надо прочитать

Надо видеть: Роберт Паттинсон в очень чувственном ролике Dior Homme

Услада для глаз!

Красота / Новинки

Выбор редактора: 8 бьюти-находок в Watsons

От сухого шампуня до патчей  

Loading...
Красота / Новинки
Надо прочитать

Эмилия Кларк стала новым лицом Clinique

Дебют актрисы Эмилии Кларк состоится в рекламной кампании, посвященной кастомизированной системе ухода за кожей Clinique iD.

Красота / Новинки
Надо прочитать

Идеальный подарок: лучшие бьюти-наборы на любой вкус и бюджет

От самых доступных до невероятно роскошных. 

Красота / Новинки
Это интересно

Бьюти-новость дня: Dior выпустили масло для губ Lip Glow

Новый формат культового продукта! 

Красота / Новинки

Новый год для бьютиголиков: небанальные идеи подарков девушкам

Маме, подруге, возлюбленной, коллегам — они понравятся всем!

Красота / Новинки
Об этом все говорят

Рози Хантингтон-Уайтли выпустила коллекцию декоративной косметики

Теперь ты тоже можешь сделать макияж, как у супермодели.

Красота / Новинки

На старт: подписка на лимитированную бьюти-коробочку WonderBox by Cosmopolitan открыта!

Побалуй себя прямо сегодня! 

Красота / Новинки

Новость дня: Cosmopolitan и WonderBox запускают совместную бьюти-коробочку

В ней есть все, чтобы ты почувствовала себя самой красивой девочкой на планете. 

Красота / Новинки

Секреты красоты Анны Ризатдиновой

Как поддерживает фигуру, что ест и чем пользуется олимпийская чемпионка.

Красота / Новинки

Из Стокгольма с любовью: что нужно знать о шведской косметике

Которая ничем не уступает французской или корейской. 

Читайте также
1
Иракли Макацария: «Если я живу с человеком, для меня имеет большое значение вдыхать его аромат по утрам»
2
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
3
Беременная Кэти Перри дала благотоворительный концерт в Австралии
4
Почему все говорят о никотиновых подушечках VELO, и что вам нужно о них знать
5
Це офіційно: в Україні до 3 квітня введено карантин
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.