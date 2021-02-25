Onuka запустила поетичний проєкт, в рамках якого декламуватиме улюблені вірші

Звезды / Новости 25 февраля 2021

Cosmo

25 лютого, у день 150-річниці з дня народження легендарної української поетеси Лесі Українки, Onuka запускає поетичний проєкт «Хрестоматія», в рамках якого декламуватиме улюблені вірші.

Ідея створити проєкт була у планах Нати протягом декількох років, але він завжди витіснявся більш актуальними професійними справами. Фактично передумови для його створення зародились ще в дитинстві музикантки. За словами Нати, вона з ранніх років обожнювала вивчати вірші й добровільно годинами розповідала їх своїм рідним. Вже в дорослому віці Ната почала згадувати та вивчати їх задля того, щоб тренувати різні навички (пам`ять, мову, вимову) та розширювати світогляд. Протягом років в особистій програмі Нати зібрались абсолютно різноманітні твори.

Проєкт отримав назву «Хрестоматія» як і через етимологію слова (з давньогрецької chrestos — корисний і mathono — вивчаю, дізнаюсь), так і через його символічність. «Хрестоматія — збірник текстів письменницьких чи наукових творів, призначений для пізнавальних цілей. Я зібрала власну хрестоматію, побудовану на своєму досвіді, інтересах та уподобаннях» , — розповідає Ната.

«Якщо архітектура — це застигла музика, то поезія — це застигла емоція. В поезії дуже складно обманути читача чи слухача. В цьому проєкті зібрані ті вірші, що викликали у мене сильні почуття, ті, які стали знаковими для літератури. Серед них є вірші, що класно звучать, є абсолютно артхаусні, є вірші з дитячих ансамблів, є й такі, що я читаю на сцені між піснями . Таким чином в Хрестоматії вимальовується літературна картина мого особистого світу» .

Кожний з обраних віршів Ната читає на різних локаціях, які резонують зі змістом твору. Вірші самі знаходять собі місце за різними критеріями: за знаковістю, протилежністю чи навіть алюзіями.

Проєкт дебютує з віршем «Сафо» Лесі Українки 25 лютого — у день 150-річниці з дня народження легендарної української поетеси. «Леся Українка — дійсно красива людина, сильна, вольова, трагічна. Вона — стрижень, кремінь, — розповідає Ната. — Я обрала «Сафо», тому що мені подобаються її перші цикли. Ті вірші про маму та про кохання досить маловідомі, але дуже ніжні та чуттєві. Й звучать так, наче написані сьогодні».