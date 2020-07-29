Наталья Гоций стала амбассадором известного бьюти-бренда

Красота / Новинки
29 июля 2020
Cosmo

Компания Colorescience® занимает нишу «здоровой» косметики, которая состоит исключительно из минеральных компонентов класса люкс. Продукты бренда защищают кожу от UV-лучей и стресс-факторов окружающей среды 365 дней в году, а также в период реабилитации после агрессивных процедур.

Амбассадором бренда стала известная модель, инфлюенсер Наталья Гоций. Наталья представила несколько серий Colorescience: космецевтика, солнцезащитные средства и декоративная косметика. Продукты Colorescience созданы таким образом, чтобы соответствовать современному ритму жизни и помогать женщине всегда быть естественно прекрасной.

Фото: Евгений Зинченко

Идея: Майя Крук, Снежана Лепетюк

Прически и макияж: Юлия Дурицкая, PR agency empireHESS Майи Леонтьевой

Стиль: EуeMed оптика и Marsego

Локация: Dr. Antonenko Beauty Clinic и Grand Admiral Resort and SPA

Модель: Наталья Гоций

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Фото: Евгений Зинченко
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