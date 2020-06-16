Назло Меган Фокс: Брайан Остин Грин закрутил роман с 25-летней моделью

Звезды / Новости
16 июня 2020
Cosmo

Не так давно стало известно, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин решили сделать паузу в своих отношениях — после съмок за границей актриса почувствовала желание попробовать что-то новое. Супруги пока не делали никаких официальных заявлений о своем намерении подать на развод, однако актриса регулярно проводит время с Machine Gun Kelly (и даже успела сыграть девушку рэпера в его новом клипе).

Сам актер в интервью отмечал, что не хотел бы, чтобы его в этой ситуации считали жертвой. И, судя по всему, он действительно не планирует играть эту роль — по информации издания US Magazine, на днях Брайан сходил на свидание с 25-летней моделью Кортни Стодден, которая совсем недавно рассталась со своим мужем Дагом Хатчисоном. Звезды были замечены вместе возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса.

Как отмечают инсайдеры, проводя время в компании Стодден, Грин пытается отвлечься от семейных неурядиц и вызвать ревность супруги. 

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Фото: Gettyimages
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