Назло Меган Фокс: Брайан Остин Грин закрутил роман с 25-летней моделью

Звезды / Новости 16 июня 2020

Cosmo

Не так давно стало известно, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин решили сделать паузу в своих отношениях — после съмок за границей актриса почувствовала желание попробовать что-то новое. Супруги пока не делали никаких официальных заявлений о своем намерении подать на развод, однако актриса регулярно проводит время с Machine Gun Kelly (и даже успела сыграть девушку рэпера в его новом клипе).

Сам актер в интервью отмечал, что не хотел бы, чтобы его в этой ситуации считали жертвой. И, судя по всему, он действительно не планирует играть эту роль — по информации издания US Magazine, на днях Брайан сходил на свидание с 25-летней моделью Кортни Стодден, которая совсем недавно рассталась со своим мужем Дагом Хатчисоном. Звезды были замечены вместе возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса.

Как отмечают инсайдеры, проводя время в компании Стодден, Грин пытается отвлечься от семейных неурядиц и вызвать ревность супруги.