И снова лучшие: названы 10 самых популярных брендов модной индустрии

Мода / Fashion news 7 февраля 2020

Cosmo

Международная платформа для поиска модных товаров Lyst часто составляет рейтинги и подводит модные итоги. Ресурс ориентируется на наиболее частые запросы потребителей тем самым получая достоверную информацию о предпочтениях аудитории. Так вот, именно такой рейтинг самых популярных брендов за последний квартал 2019 года компания предоставила совсем недавно.

По итогам Lyst первое место досталось бренду Off-White, который вот уже второй раз подряд занимает лидирующую позицию в этом списке.

Также в топ-10 вошли:

2. Gucci

3. Balenciaga

4. Moncler

5. Versace

6. Fendi

7. Prada

8. Valentino

9. Saint Laurent

10. Burberry

Стоит отметить, что список лидеров состоит примерно из тех же брендов вот уже несколько сезонов подряд. Поэтому, глядя на топ-10, можно примерно ориентироваться в тенденциях и векторе развития модной индустрии.