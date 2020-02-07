И снова лучшие: названы 10 самых популярных брендов модной индустрии
Международная платформа для поиска модных товаров Lyst часто составляет рейтинги и подводит модные итоги. Ресурс ориентируется на наиболее частые запросы потребителей тем самым получая достоверную информацию о предпочтениях аудитории. Так вот, именно такой рейтинг самых популярных брендов за последний квартал 2019 года компания предоставила совсем недавно.
Допис, поширений Off-White™ (@off____white) 5 Лют 2020 р. о 12:00 PST
По итогам Lyst первое место досталось бренду Off-White, который вот уже второй раз подряд занимает лидирующую позицию в этом списке.
Также в топ-10 вошли:
2. Gucci
3. Balenciaga
4. Moncler
5. Versace
6. Fendi
7. Prada
8. Valentino
9. Saint Laurent
10. Burberry
Стоит отметить, что список лидеров состоит примерно из тех же брендов вот уже несколько сезонов подряд. Поэтому, глядя на топ-10, можно примерно ориентироваться в тенденциях и векторе развития модной индустрии.