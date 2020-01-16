Не Гарри и Меган едиными: чем зарабатывают на жизнь другие члены королевской семьи

Звезды / Новости
16 января 2020
Cosmo

После резонансного заявления принца Гарри и Меган Маркл о сложении полномочий и желании быть финансово независимыми, в мире то и дело обсуждают если не подробности отношений между королевской семьей, так возможные теории о будущем бизнесе Гарри и Меган. Но оказывается подобная ситуация совсем не первая. Кроме принца и его жены еще несколько представителей королевской семьи действительно занимают конкретные должности и имеют определенную работу. Итак, вот как, действительно, зарабатывают другие представители королевской династии. 

Принцесса Евгения

Принцесса Евгения — одна из тех, кто, закончив университет действительно работает по специальности. Девушка имеет диплом истории искусств университета Ньюкасла и активно строит карьеру.

Сразу по окончании университета девушка переехала в США и работала в аукционном доме в Нью-Йорке. А в 2015 году Евгения вернулась в Британию и получила должность в лондонской галерее Hauser&Wirth. Сейчас, в возрасте 29 лет, принцесса работает директором галереи. В ее полномочия входят организация мероприятий, поиск и поддержка юных художников, а также ведение и разработка различных спецпроектов. По слухам, Евгения зарабатывает приблизительно 110 тысяч фунтов в год.

Принцеса Беатрис

Девушка, как и другие представители королевской семьи, на самом деле перепробовала достаточно много работ и должностей. Однако, диплом историка она так и не стала использовать. Сразу же после окончания университета принцесса начала работать баером магазина Selfridges. Позже девушка сменила вектор и начала заниматься волонтерством в Министерстве иностранных дел (кстати за эту деятельность принцесса отказалась получать зарплату).

После такой кардинальной смены профессий, она пошла еще дальше. После практики в кинокомпании Sony Pictures, принцесса захотела попробовать себя в киноиндустрии. Но, осознав, что это ей не по душе, перешла в финансовый сектор и теперь занимает должность в фирме Afiniti (разработка программного обеспечения). Судя по сайту компании, принцесса является вице-президентом в области разработки стратегий партнерства на международном рынке. Ну и зарплата у вице-президента наверняка соответствующая. 

Питер Филипс

Старший и (по слухам) любимый внук королевы Елизаветы тоже имеет странную карьерную историю. Если верить информации на его странице в LinkedIn, Питер занимал должности в королевском банке Шотландии, Williams Grand Prix Racing (команда-участник Формулы 1) и даже в компании бренда спортивных машин Jaguar.

К слову, Питер и его сестра Зара, не имеют никакого титула, так-как их мать, принцесса Анна захотела воспитать детей без давления общественности и влияния королевской среды. Сейчас внук Елизаветы занимает руководящую должность в Chairman of City Racing (конный спорт и гонки на лошадях).  

В общем, занятия как интересны, так и прибыльно выгодные. Ничего не скажешь.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images,
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