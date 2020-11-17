Не Камилле: кому принц Чарльз делал предложение до принцессы Дианы

Звезды / Новости 17 ноября 2020

Cosmo

После выхода на экраны четвертого сезона сериала «Корона» поклонники королевской семьи вновь принялись активно обсуждать личную жизнь принца Чарльза. Причем, разговоры ведутся о его отношениях не только с Камиллой Паркер-Боулз и принцессой Дианой, но и с менее известной широкой публике девушкой — его троюродной сестрой Амандой Нэтчбулл.

Молодые люди были знакомы с детства и их родственники, включая королеву Елизавету и лорда Маунтбаттена, были в восторге от идеи поженить их. Сам принц Уэльский тоже был не против такого поворота и в 1979 году сделал Аманде предложение. Девушка же, в свою очередь, ответила ему категоричным отказом. Причиной послужило то, что Нэтчбулл, по ее же словам, не готова была заплатить собственной свободой, став женой Чарльза и, соответственно, будущей королевой.