Не Камилле: кому принц Чарльз делал предложение до принцессы Дианы 

Звезды / Новости
17 ноября 2020
Cosmo

После выхода на экраны четвертого сезона сериала «Корона» поклонники королевской семьи вновь принялись активно обсуждать личную жизнь принца Чарльза. Причем, разговоры ведутся о его отношениях не только с Камиллой Паркер-Боулз и принцессой Дианой, но и с менее известной широкой публике девушкой — его троюродной сестрой Амандой Нэтчбулл.

Молодые люди были знакомы с детства и их родственники, включая королеву Елизавету и лорда Маунтбаттена, были в восторге от идеи поженить их. Сам принц Уэльский тоже был не против такого поворота и в 1979 году сделал Аманде предложение. Девушка же, в свою очередь, ответила ему категоричным отказом. Причиной послужило то, что Нэтчбулл, по ее же словам, не готова была заплатить собственной свободой, став женой Чарльза и, соответственно, будущей королевой.

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Фото: Gettyimages
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