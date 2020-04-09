«Не мне решать, правильно это или нет»: Синтия Никсон откровенно рассказала о трансгендерности сына

Звезды / Новости 9 апреля 2020

Cosmo

На днях актриса и активистка Синтия Никсон дала супероткровенное интервью для онлайн-шоу Straight Talk With Gay People. В нем звезда впервые разоткровенничалась о сыне-трансгендере и том, как непросто ей было принять выбор ребенка.

О том, что дочь Синтии, Сэф хочет сменить пол, стало известно еще в 2018-м. И только сейчас звезда стала готова говорить об этом на чистоту: «Сейчас Сэмюэлю 23, а о своей трансгендерности он рассказал мне, когда ему было 18. Поначалу я не приняла этого. Мне была совершенно непонятна эта тяга. Уже тогда он посещал психотерапевта, и я тоже ходила к этому специалисту, чтобы понять своего сына».

Именно работа с психотерапевтом помогла Синтии наладить отношения с сыном: «Терапевт сказала мне кое-что, что очень помогло мне. Что во время взросления мы все ищем свой стиль и примеряем разные образы, но для трансгендерного человека это не побочная линия сюжета, а основная».

А также добавила: «Я чувствую и вижу, что после смены пола Сэмюэль стал намного счастливее. Не мне решать, правильно это или нет. Он сам себе эксперт».

Очень сильная позиция!





