Не може бути: принц Вільям і Кейт Мідлтон купили підписників в Instagram?

Звезды / Новости 19 марта 2020

Cosmo

Про конкуренцію Кейт Мідлтон й Меган Маркл ходить багато чуток. Фанати часто порівнюють їх стилі в одязі, макіяж і аксесуари. А нещодавно з’явилась ще й теорія про суперництво в інстаграмі.

Прихильники зауважили дивний збіг між кількістю фолловерів на офіційних акаунтах королівських пар. The New York Times, дослідивши профілі обох, помітив що, зважаючи на активність, цифра 11,3 млн здається більш ймовірною саме у випадку Гаррі й Меган.

Прихильники теорії стверджують також, що герцоги Сассекські публікують більш заохочувальний контент і викладають пости набагато частіше.

А ти як думаєш, лише збіг чи Кейт і Меган дійсно конкурують навіть в онлайн-просторі?