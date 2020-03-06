Не можем поверить: сын Бритни Спирс рассказал о завершении музыкальной карьеры матери

Звезды / Новости
6 марта 2020
Cosmo

Вокруг Бритни Спирс сейчас ходит множество разных слухов. Кроме подробностей личной жизни, фанатов также интересует и карьера певицы. Поэтому, когда 13-летний сын исполнительницы проводил у себя в инстаграме прямой эфир, поклонники не упускали возможности задать ему множество разных вопросов. Джейдан хоть и не сказал ничего конкретного, однако поделился историей о том, как когда-то отговорил Бритни заканчивать музыкальную карьеру.

«Я спросил, что случилось с ее музыкой. А она ответила, что не знает и думает, может ей вообще все бросить, — сказал мальчик в ответ на вопрос одного из фанатов, — я сказал ей, что это не очень разумно, учитывая, что это основной источник заработка».

Кроме дельных советов, у сына певицы, судя по всему, есть и желание стать популярным блогером. Мальчик заявил, что расскажет больше о карьере своей матери, когда на его аккаунте в инстаграм будет 5 000 подписчиков.

Что ж, с одной стороны это очень странно, а с другой — еще один способ коммуникации фанатов с кумиром.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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