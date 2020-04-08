Не может быть: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отменили свадьбу

Звезды / Новости 8 апреля 2020

Cosmo

Коронавирус вмешался в наши планы и буквально перевернул жизнь каждого с ног на голову. Так, актриса и певица Дженнифер Лопес призналась, что из-за эпидемии они с ее возлюбленным Алексом Родригесом вынуждены отменить свадьбу. Об этом Джей Ло сообщила в онлайн-интервью для шоу Эллен Дедженерес.

«Если честно, я действительно не знаю, что нам сейчас делать с этим, с выбором даты и всем остальным. Как и весь мир, мы сейчас просто поставили все на паузу. Все, что нам остается, — просто ждать. Посмотрим, что будет через несколько месяцев», — прокомментировала очередной перенос свадьбы Дженнифер Лопес.