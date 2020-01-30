Не может быть: Кейт Миддлтон сняла помолвочное кольцо (фото)

Звезды / Новости
30 января 2020
Cosmo

Кейт Миддлтон одна из тех представителей королевской семьи, к внешнему виду которой относятся с повышенным вниманием. Именно поэтому недавно сеть взбудоражил снимок герцогини во время посещения лондонской детской больницы. От поклонников не скрылся факт отсутствия помолвочного кольца герцогини Кембриджской. Да-да, именно то кольцо с массивным сапфиром и бриллиантами, которое когда-то принадлежало самой принцессе Диане.

Примечательно, что Кейт практически всегда выходит в свет с этим кольцом. Такой факт некоторым поклонникам показался странным еще и на фоне слухов о разладе в отношениях королевской пары. Хотя сама герцогиня была в хорошем настроении и улыбалась.

В тоже время, существует и другая теория. Многие считают, что Кейт сняла помолвочное кольцо из-за визита в госпиталь. В конце концов, меры безопасности и практичность в подобных случаях очень важна.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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